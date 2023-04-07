總統蔡英文日前出訪中美洲，回程過境美國，會晤眾議院議長麥卡錫，相關消息攻占海內外媒體版面。在舉行這場歷史性會談前，蔡英文還與3名參議員進行了面對面交流，傳達支持雙方軍隊合作的積極訊號。

根據政治新聞網站Politico報導，蔡英文啟程前往中美洲前，31日曾在紐約會見參議員蘇利文（Dan Sullivan，共和黨）、恩斯特（Joni Ernst，共和黨）和凱利（Mark Kelly，民主黨）。3位參議員都是退伍軍人，也是聯邦參議院軍事委員會委員。

報導指出，蔡英文向在一小時的會面過程中，向3人傳達了明確的訊息：幫助台灣的軍隊做好準備。恩斯特會後指出，蔡英文透露國軍需要「訓練、訓練、再訓練」，透過「與美國軍隊持續合作，來確保國軍為發生任何事情做好準備。」

恩斯特表示，相關訓練可能以美軍直接來台訓練台灣軍隊，或台灣軍隊到美國或第三國訓練，或使用模擬器的方式進行。無論透過哪一種形式，恩斯特認為美台雙方必須盡快建立夥伴關係，因為「（台灣）沒有太多時間提昇能力對抗中國，或至少試圖阻止中國。」

蔡英文也在會面中提到，需要美方盡快兌現價值近190億美元的武器訂單。對此，恩斯特表示，目前尚有其他國家也在排隊等待軍事裝備，但謹慎的做法是優先考量需要裝備的熱點地區：「我們愈早把這些武器系統運到臺灣，確保他們的軍隊訓練精良，不僅對有夥伴關係的台灣有益，也對印太地區其他地方有好處。」

蘇利文則說，他對參議員們能夠對台灣展現「堅定支持」感到自豪。「雖然中共想讓世界相信台灣是孤立的，但事實並非如此」。此外，他還透露跟蔡英文討論了一項制裁法案，凱利則說該段談話的重點是半導體。