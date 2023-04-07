一份油豆腐究竟要賣多少錢才合理？一名網友昨（6）日不滿表示，他去某間小吃店點餐後，才發現一碗45元的油豆腐湯裡面僅有2塊油豆腐，讓他氣得直說「這種天價，台灣還能不能生活」，未料，今（7）日隨即有人到該店用餐，發現菜單上根本就有標註價格，且油豆腐湯是25元，老闆也喊冤：「從沒漲價過」。

日前有網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，他去某間小吃店用餐時，點了一碗油豆腐湯，上菜才知道僅有2塊油豆腐，直呼：「連低廉的油豆腐都這種天價，X！台灣還能不能生活呀」，還進一步分享其他餐點價格，炒麵45元、荷包蛋20元、豆漿33元。

該名網友指稱，店家的菜單有品項卻沒有標價，他點餐的時候心想「價格應該都差不多吧」，直到老闆說出金額後，他才追問炒麵和油豆腐湯的價格，大嘆：「乾脆台灣公民都來賣早餐算了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言安慰，「至少你拍得很漂亮，看照片值45元」、「我都買回家自己滷」、「去市場買10個，只要22元」，也有網友認為，小吃店的進料、店租都需要成本，原PO覺得貴可以不要點。

事隔一天，今（7）日有人實際走訪該店發現，其實菜單上都有寫明價格，一碗油豆腐湯只賣25元，荷包蛋則是15元，認為這名網友刻意造謠，店家更是喊冤：「油豆腐湯沒有漲價過」。消息一出，原PO的貼文的風向大逆轉，一票網友洗板痛批，「再嘴啊，翻車了」、「啊不就還好有人找到店址，不然又被你這種造謠仔拐了」、「造謠不怕報應在你小孩嗎」。