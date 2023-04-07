兒童在日常生活中常因不慎發生意外，如嬰兒推車太重翻覆，騎乘機車孩子踩不到踏板，發生交通事故等，因此北市家防中心邀插畫家設計圖文「防止嬰幼兒跌落及因應處理指引」，社會局長姚淑文表示，據統計有80％兒少傷亡事件都是可預防的，這本「防跌密碼」會把預防觀念傳給大家，一同守護孩子安全。

姚淑文表示，社會新聞常看到令人遺憾的消息，根據國民健康署調查，有80％兒少傷亡事件都是可預防的，兒少關懷事件中也可看到54％源於家長疏忽造成意外，為了保護更多兒少，把正確預防觀念傳給大家，所以家防中心出版一本「防跌密碼」。

北市家防中心7日舉辦「兒少安全不輕忽，快樂城市齊守護」記者會，示範正確使用嬰兒推車。（北市社會局提供／張芷瑜台北傳真）

北市家防中心主任陳淑娟表示，兒少在日常生活的意外，包含使用嬰兒推車時於置物籃懸掛太多物品，導致重心不穩翻倒，或騎機車接送幼兒，孩子於後座無法抱緊駕駛，也無法踩到踏板，致使發生交通事故，這都屬於大人疏忽，是家防中心最常接到的通報。

社會局說明，家防中心製作防止嬰幼兒跌落及因應處理指引的摺頁，除了文字說明外，還搭配插圖，讓大人小孩都能讀懂，後續將透過托嬰中心、親子館、社區診所及藥局與各區戶政事務所、健康服務中心中心等單位發送給家長，也可掃描QRcode，了解更多資訊。

不同年齡的兒童跌落受傷狀況都不同，台大醫院兒少保護醫療中心醫師呂立分享，剛出生4到6個月的嬰幼兒，不太會自己翻身，要注意捧抱與放置位置，扶好頸部與臀部，滿1歲學走路則容易發生跌撞，2至3歲應注意周圍環境與安全，坐嬰兒車出門要綁安全帶，大人也要在旁邊陪伴。

呂立建議，若兒童不慎跌落，家長應注意是否有嘔吐、嗜睡或叫不醒狀況，接著要觀察跌落處有無受傷或不能動，如果擔心狀況就送醫，就醫時也要主動與醫生說明跌落的經過與狀況。