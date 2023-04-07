南迴公路昨(6日)發生一起嚴重車禍意外。一輛聯結砂石車疑似因為在下坡路段煞車失靈，司機疑為了閃避前方與對向來車，選擇衝向山壁緩衝，卻直接撞上一輛路旁自小客，造成小客車當場被砂石車與山壁夾扁，當場成為一灘「鐵泥」，幸好當時自小客車上沒人，否則後果不堪設想。

砂石車疑煞車失靈撞山壁 ，小客車慘被夾成「鐵泥」。(記者爆料網提供)

據了解，由張姓男子駕駛的砂石車，由台東往屏東方向行駛，行經屏東縣獅子鄉草埔村路段時，疑似因下坡煞車失靈，為了緩衝速度，只好衝向山壁，卻意外撞上路旁自小客車，當場將小客車推向山壁夾成鐵泥，幸好現場並未造成人員受傷，警方已著手調查事故原因