前新聞主播簡立喆2018年發現罹患乳癌二期，歷經化療8次、放療30次，花費近百萬元，工作時一度需戴假髮，目前病況穩定，成功抗癌。近日，簡立喆發文宣告「復出主播台」，特別向前立委母借套裝上陣。

Netflix新影集《模仿犯》3月31日開播後，討論度非常高，簡立喆本月2日發文透露，很多網友發現她出現在影集裡，笑說：「大家眼力真好，短短幾秒鐘播新聞的畫面也認得出我來。」原來她在《模仿犯》客串主播，配合劇情時光倒流至90年代，因8、90年代的主播服裝不易尋找，媽媽、前立委趙麗雲特地搬年輕時的壓箱寶，借出2套亮色系的套裝，讓簡立喆可以美麗又專業地出現在螢光幕前。

雖然只有幾秒鐘的鏡頭，但簡立喆透露拍攝時間長達一個下午，感嘆：「覺得當演員真的不容易啊…」，接著自封主播客串專戶，問自己：「何時能突破戲路」。網友留言：「本色出演無誤，我說主播部分。」簡立喆超認同，回應：「真的！無需演技。」還透露在劇中都播聳動新聞。

簡立喆去年底在中天電視節目《健康點點名》分享抗癌過程，提到某次摸到胸部的硬塊，照超音波後發現有個「張牙舞爪」的怪東西，轉去大醫院後被告知百分之百是惡性腫瘤，有擴散跡象。簡立喆回憶罹癌前，播夜間新聞長達8年，所以都過著日夜顛倒的日子，雖然每年都有做身體檢查，但報告數值都很健康，因此卸下心房，身體就剛好在某年沒時間健檢時出問題。不過，罹癌的簡立喆態度依舊樂觀，認為一定要保持正能量；最後她呼籲眾人「健康真的最重要！」