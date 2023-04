日本知名搖滾樂團「RADWIMPS」本月下旬起將舉辦大規模的世界巡迴演出,亞洲地區場次將在7月展開,台北場預計在7月23日登場。將近有5年的時間沒有在台灣開唱,主唱野田洋次郎表示:「我實在不知道該如何表達我內心的興奮。已經過了這麼多年,我們也大了好幾歲,但同時我們的音樂也更成熟了,大家就像是我許久不見的情人一樣,迫不及待想見到大家!」貝斯手武田祐介則表示:「真的已經好久沒有舉辦一場可以聽到大家尖叫高喊的現場演唱會了,所以我們一定會使出渾身解數,讓大家一起開心地享受這一切。」

「RADWIMPS」近期與活躍在世界舞台上的知名電影音樂作曲家陣內一真共同合作,為導演新海誠最新作品《鈴芽之旅》創作電影音樂。這也是他們繼《你的名字》(2016 年)和《天氣之子》(2019 年)後第3度攜手與新海誠導演合作。該片目前票房已超過142.2億日元(32.8億台幣),除了故事催淚動人,不少人也在看完後也覺得片中的音樂令人回味無窮,尤其主題曲〈KANATAHALUKA〉最是深植腦海裡。「RADWIMPS」和陣內一真為電影創作的原聲帶,最近也在第46屆日本奧斯卡獎上獲得「最佳音樂」殊榮。

「RADWIMPS Asian Tour 2023 in Taipei」將在7月23日晚間7點於新莊Zepp New Taipei開唱。票價分為1F 搖滾區 3200 元 / 2400 元;2F 座席 2600 元 / 站席 2200 元,門票下周六(15日)上午11點在Ticket Plus 遠大售票系統開賣,更多活動詳情請洽主辦單位好玩國際文化官方臉書查詢。