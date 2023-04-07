Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國4名邪教教主的邪惡事蹟，其中「攝理教」教主鄭明析以宗教之名性侵多名女信徒，淫亂私生活最引發爭議，如今又被爆料有教徒把他當做神一般尊敬，沒想到慘遭性侵後竟還向他道謝，荒謬行徑讓網友難以置信。

《以神之名》製作人在節目中透露一名母親為虔誠攝理教教徒，沒想到鄭明析入獄後，竟寄了自己與女兒的裸照供他觀賞，鄭明析還回信把母女倆身材做了比較「好好照顧女兒，胸部、屁股都比妳大」，沒想到鄭明析出獄後，竟把這對母女叫到住處接連性侵，母親事後竟還向鄭明析道謝，事件曝光後，這名母親的荒謬行徑慘遭外界輿論撻伐，製作人就表示信徒二代常淪為受害者，會製作紀錄片的初衷就是要讓世人釐清真相。

偶像男團DKZ成員庚潤，先前被踢爆父母是攝理教教徒，開設的咖啡廳常有兒子粉絲光顧，得知一名粉絲罹患憂鬱症後，不僅帶對方去攝理教會，還灌輸許多教義企圖洗腦，這名粉絲直到《以神知名》紀錄片上映後，才得知誤信邪教，加上看到庚潤與母親及經紀公司發出聲明與事實不符，才決定將真相說出來。

「攝理教」教主鄭明析因為Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上映，導致淫亂手法全攤在陽光下，據悉台灣已有上百名女大生受害，對此，台灣攝理教先前也發出聲明澄清，強調性侵女學生的報導全是子虛烏有。

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