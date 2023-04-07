從採購過程到股價漲跌都倍受爭議的高端疫苗，士林地檢署經2年多來的調查，7日終於偵結，但出爐的結果，除了上次2名高端竹北廠基層偷報明牌外，這次只多了1個審查委員妻子偷買小賺15萬，曾被約談者包括高端董事長張世忠、胞妹張姿玲、前基亞執行長歐朝詮等15人全部不起訴，高端全案坐實是「雷聲大，雨點小」，留給外界只有更多質疑。

高端當時只通過人體實驗第一期，衛福部就立刻簽約，時任部長陳時中不時幫「國產疫苗」說話，「疫苗自給自足」、「我們要大力扶持國產疫苗」言猶在耳，其後總統蔡英文總統、前副總統陳建仁也加進護航的腳步，民進黨更是全黨力挺。

但從保護效力、採購合約，再到暴起暴落的股價，執政者始終無法給民眾滿意的答覆，甚至還將合約內容封存30年，連採購價格都不願公布。

而原本不到30元的高端股價，兩年來經過各種利多拉抬、消息面不斷等衝擊，最高暴炒至417元，其後卻一路下跌，坑殺不少散戶。

種種疑點在外界不斷抨擊時，士檢開始相關偵查動作，去年12月發動一波搜索，將董事長張世忠等人帶回，沒有任何官員被約談，當時最明確的炒股事證，只有2名竹北廠非主管職務的員工「偷報明牌」，張等人被交保的「非常規交易」，其實是「基亞公司」的案子，現仍在偵辦中。

去年就有人質疑高端案，檢方是在「做做樣子」，這次7日偵查終結，除了之前2員工外，只多了疫苗審查委員劉滄梧的醫生妻子，她在不經意聽到疫苗通過的消息後，瞞著劉偷買了20張，最後賺了15萬1000元，張世忠等人罪證不足全部不起訴，喧騰2年多的高端案，可能就此落幕。