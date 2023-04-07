嘉義家扶中心自強兒童小美與媽媽、哥哥相互扶持煲出好親情。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉義傳真）

新住民女兒「小美」因父親5年前病逝，一家人美滿幸福生活戛然而止，外配母親務農扛家計，小美與哥哥課餘假日幫忙採收辣椒，就算被辣椒嗆辣得眼淚、鼻水直流，兼顧課業不荒廢，還是田徑健將，獲選為嘉義家扶中心自強兒童，將與其他9位自強兒童接受表揚。

念國三的「小美」媽媽是印尼籍新住民，爸爸做鐵工養家，她還有1名哥哥，一家4人生活和樂，但小美讀幼兒園時，父親罹患喉癌，追蹤治療，2018年復發病逝，家計陷入困境。

小美媽媽原本是家庭主婦，為了撫養兒女，租了田地學習種秋葵、辣椒、與盤商打交道，獨力務農，秋葵為了保鮮賣好價錢，小美媽媽凌晨3、4點就下田採收，早出晚歸，採摘辣椒也要戴好口罩、流汗不敢用手拭擦才不會被辣椒辣得淚水鼻水直流。

單親媽媽的辛勞忙累，小美都看在眼裡，周末假日沒有與同學外出玩樂，還主動揪哥哥一起下田幫忙採收，直到日落黃昏，母子3人才踩著夕陽餘暉回家，母子齊心互相扶持的親情，讓他們忘記了疲累。

小美幫忙務農，也兼顧學業及喜歡運動的興趣，加入學校田徑隊，每日認真訓練體能及技巧，屢次參加田徑比賽獲佳績。

嘉義家扶中心表示，該中心將於4月23日在嘉義大學新民校區舉辦關懷家庭愛心園遊會，並表揚包括小美在內的10名自強兒童，鼓勵他們不畏逆境、奮發向上、孝順友愛、努力不懈的精神。