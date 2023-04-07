新加坡歌手許美靜在90年代紅極一時，代表作包括《城裡的月光》、《遺憾》、《都是夜歸人》等，但她近年因身心問題，鮮少在大型活動中演出。而她日前在商演活動時，坦言自己罹患思覺失調症（精神分裂症），且復發過好幾次，導致「有些記憶都沒了」。

許美靜曾因感情、身心問題而宣布退出歌壇，但2019年被發現在街頭唱歌，並用2塊板子提出訴求：「許美靜家人為奪家產，硬拖美靜去板橋醫院（Woodbridge Hospital），美靜和敗壞的許家及經理人陳佳明斷絕所有關係」，引發社會關注。

許美靜1日出席「好久不見重逢17演唱會」，難得出席公開活動的她，主動向歌迷分享生病後的近況，「我不知道是我的個性使然，還是我的命運使然，讓我得了精神分裂症，所以那個時候不是太乖」，她也坦言多次在醫院感受不到空氣，感覺快要離開了，但她覺得還不能離開，「我還有未完成的夢……」。

據《聯合報》報導，許美靜已出院快2年，也有按時吃藥，但因為復發時很傷頭腦，讓她哀嘆：「有些記憶沒了。」不過仍然記得台灣的歌迷有多熱情。提到有很多人希望她復出歌壇，她則表示自己沒有離開過，也鬆口和作詞人陳佳明有新的合作。