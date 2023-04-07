前總統馬英九出訪大陸今返台，國民黨立委李貴敏直言，相較綠營從行前冷嘲熱諷到現在的氣極敗壞，馬英九一定做對了些甚麼，簡言之馬英九此行可說達到三項成就，開創兩岸未來能夠「存異求同」彈性與空間，都是綠營及側翼絕不樂見的結果，也為兩岸關係帶來一絲曙光。

李貴敏表示，首先，在中美對抗升溫、兩岸緊張之際，馬英九所到之處受到大陸民眾熱烈歡迎與高度關注，不但打破綠營行前認定會遭冷落的酸言酸語，更有助緩解兩岸人民敵意。台灣人民也總算可以暫時遠離「抗中保台」的戰爭陰影。

李貴敏指出，其次，馬英九作為中華民國前元首，不顧大陸禁忌，在中國大陸說出「中華民國」、「前總統」，甚至「台灣總統」等稱呼，不但在對岸證實了中華民國的存在與尊嚴，更戳破民進黨長期以來否定中華民國、卻拿著中華民國名器幫台獨「借殼上市」的謊言。

李貴敏認為，如果這就是陸委會所說的「被統戰」，那應該是中國大陸被馬英九所統戰，被中華民國所統戰，基於捍衛中華民國的立場，應該是肯定、按讚才對。

李貴敏強調，最後馬英九此行可能最重要的貢獻，在於他重啟兩岸求同存異、協商對話可能，走出一條兩岸互動的新路，把僵局與誤解打開，重新回到憲法一中、憲法九二的正確道路；開創兩岸未來能夠「存異求同」的彈性與空間。

李貴敏也呼籲，期待兩岸互動回歸正軌，回到和平發展的良性互動上，共創雙贏，不要讓兩岸人民重回兵凶戰危的惡夢。