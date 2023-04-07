3月工作天數恢復正常，但供應鏈庫存及終端需求仍持續調整中，國巨3月合併營收回升到90.06億元，累計第1季合併營收為260.97億元，較上季度減少9.4%，較去年同期減少13.4%，符合法說會時預期季減高個位數。

國巨表示，由於產能利用率仍低，第1季合併毛利率預估將季減3到4個百分點，營業淨利率約季減2個百分點以內。

展望下一季，國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。