3月工作天數恢復正常，但供應鏈庫存及終端需求仍持續調整中，國巨3月合併營收回升到90.06億元，累計第1季合併營收為260.97億元，較上季度減少9.4%，較去年同期減少13.4%，符合法說會時預期季減高個位數。
國巨表示，由於產能利用率仍低，第1季合併毛利率預估將季減3到4個百分點，營業淨利率約季減2個百分點以內。
展望下一季，國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
工作天數恢復正常，國巨(2327)2023年3月合併營收回升至90.06億元，月增4.9%，年減15.2%，展望今年第1季，國巨預估，由於產能利用率仍低，第1季毛利率將較2022年第4季36.5%季減3到4個百分點，營業淨利率約較2022年第4季20.6%季減2個百分點以內。
3月工作天數恢復正常，但供應鏈庫存及終端需求仍持續調整中，國巨3月合併營收回升到90.06億元，累計第1季合併營收為260.97億元，較上季度減少9.4%，較去年同期減少13.4%，符合法說會時預期季減高個位數。
國巨表示，由於產能利用率仍低，第1季合併毛利率預估將季減3到4個百分點，營業淨利率約季減2個百分點以內。
展望下一季，國巨表示，由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。
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