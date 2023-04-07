黑田能擔任日本央行兩屆行長，當初是由已故的日相安倍晉三所給的機會。從9日開始，繼任者叫做植田和男。這位經濟學家上任要面對的問題，包括政策利率、經濟成長、通貨膨脹，還有日圓匯價等。

經濟學所稱的休克療法（shock therapy），是黑田政策實施的主軸之一。日本央行在2013年黑田一接管後，就開始推行龐大的資產購買計畫，就是為了讓大家相信，日本經過長達10幾年的通貨緊縮後，物價也會上漲。

黑田東彥並不是第1位，試圖藉由貨幣寬鬆政策影響民眾看法的日本央行行長。2003年至2008年時任行長的的福井俊彥，就常常擴大實施量化寬鬆，顯示日本央行要戰勝通貨緊縮的決心。

但後任者黑田東彥更勝一籌，將寬鬆政策與2%通膨目標串聯起來，並設定兩年要達成的目標。不過，做到要比說說更加困難，要不是去年的俄烏戰爭造成全球大宗物資售價暴漲，日本通膨現在也不會那麼順利就衝高到2%以上。

另外，2015年時，黑田也以家喻戶曉的童話故事彼得潘為例說道，當懷疑自己是否能飛的那刻起，就永遠不能飛了。黑田當時其實要表達，要將通膨之火燃起，日本就要實施大規模的刺激計畫，因為貨幣政策具有魔法性。

同年，黑田也用太空船試著要擺脫地心引力離開地球時，需要有非常快的速度才行當作例子，來形容要掙脫困擾日本許多年的通貨緊縮。在彼得潘與太空船的做法都不盡成功後，於是乎日本央行在2016年，導入公債殖利率曲線控制（YCC）政策。

黑田的想法是，希望透過把長天期利率限制在零附近，並有耐心等待經濟出現成長，通貨膨脹也將隨之上漲。同時，控制YCC也是希望長天期的殖利率不要掉太多，進而侵蝕到金融業者獲利能力，不敢把資金借給需要的民眾或企業。

黑田在7日記者會指出，日本通貨緊縮長達15年，物價以及薪資不會再漲的觀念已深刻人心。不過，這種以前的看法或概念正要改變，穩定且可持續地實現日本央行通膨目標2%的時機點已迫近。

外界認為，如果日本通膨率長時間都在2%降不下來，即將就任的植田也將面臨嶄新的挑戰。雖然植田之前說過，不會改變目前正在實施的超寬鬆政策，但還是有可能改變，只是時間點的問題而已。