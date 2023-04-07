千秋萬代，共祭人文始祖；撫今追昔，志在開拓未來。4月5日，癸卯（2023）年清明浙江縉雲海峽兩岸共祭軒轅黃帝大典在仙都黃帝祠宇舉行，省市縣相關單位代表、港澳臺代表、海外代表以及縉雲社會各界代表，齊聚「天下第一祠」黃帝祠宇，同拜軒轅黃帝，追念始祖功德，振奮民族精神。

上午9時50分，祭典正式開始。全體參祭人員肅立，現場擊鼓34響，代表34個省、直轄市、自治區、特別行政區；撞鐘15響，代表全世界15億炎黃子孫。古韻悠揚的樂曲聲中，主祭人依次向軒轅黃帝敬上高香、敬獻花籃，恭獻三牲五穀、山珍果品、鮮花美酒等祭品。祭文恭讀完畢後，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。最後，場面恢弘的獻舞把祭典活動推向了高潮。

縉雲仙都是中國南方黃帝祭祀中心和南方黃帝文化輻射中心、研究中心、展示中心，近年來，仙都黃帝祭典越來越受到海內外炎黃子孫的關注，每年都會吸引大批華人華僑、臺灣同胞、港澳同胞前來參加祭典。

縉雲旅臺鄉親盧筱梅表示，「今年感覺特別隆重，特別盛大。這是中華傳統文化，也是祖先的傳承，一定要延續下去。可以多做宣導，讓臺灣同胞知道以後有興趣參加，更加瞭解中華文化的內涵。」

參與活動的臺灣青年王廷維表示，「這次活動不僅弘揚了中華傳統文化，也見證了華夏兒女血脈相連，兩岸同根同源。」

祭典循古禮舉辦，莊嚴隆重，弘揚了中華傳統文化的傳承。（圖/主辦單位提供）

「參加軒轅黃帝的大典，讓我們覺得我們都是炎黃子孫。我也希望在接下來能幫助更多的臺灣青年來大陸尋祖、尋根、尋親。」在參加了當天的祭典後，臺灣青年邱慶玲激動地說道。

多年來，縉雲縣深入挖掘黃帝文化的時代價值和精神內涵，以黃帝文化為核心，賦能高質量發展，取得了豐碩的發展成果。2021年，縉雲仙都景區成功創成國家級海峽兩岸交流基地。同時，通過積極推進黃帝文化數位化改革，創新黃帝文化IP應用，拓展國際人文交流活動，促進文旅深度融合等途徑，仙都黃帝祭典已成為縉雲知名度、美譽度、競爭力顯著提升的新引擎，吸引了越來越多的企業落地、專案集聚，將黃帝文化的文化內涵轉化為推動發展的經濟動力。