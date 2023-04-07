古坑鄉的油桐花是全台最早開花的景點之一，今年是雲林縣第15年舉辦桐花祭，歷年來很難抓準盛放時間舉辦賞花活動，今年剛好跟上春雨的腳步，荷苞村桐花公園內的2000棵桐花本周已盛開，下周末15、16日桐花祭登場時將是最美。

古坑鄉長林慧如表示，古坑荷苞山是台灣咖啡的原鄉，咖啡樹是半日照植物，油桐樹為咖啡樹遮蔭並能提煉桐油，油桐與咖啡是古坑早期重要經濟來源，每到4、5月荷苞山會開滿雪白的油桐花。

今年雲林桐花祭有在地樂團表演、客家文化市集、搜尋探險趣、客家文化特色體驗、漫遊步道賞桐花、桐花動動腦、咖啡廣場交流會、花樹下不插電音樂會等活動。

桐花公園內有露營區，今年有帳蓬搭設的裝置藝術，邀請在地藝術工作者展示咖啡染成品，這也是古坑新工藝。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林客家桐花祭邁入第15年的辦理，已經成為雲林季節性的觀光活動，緊接著還有「螢火蟲季」，賞桐的民眾還可到華山、桂林、樟湖、草嶺等景點，一覽古坑之美。

陳璧君表示，近年在縣府及公所共同努力下，古坑鄉於2020年入選交通部觀光局經典小鎮，縣府投入極大心力修繕草嶺、石壁聯外道路及停車場，登山步道也更順暢，古坑鄉的觀光資源很豐沛。

雲林桐花祭活動地點在149甲線古坑鄉荷苞村桐花公園，該處山坡有4公頃大，遍植油桐樹，是古坑公所2006年起陸續復育，迄今至少2000棵，不論大小都開花，而且近在眼前，很容易拍到浪漫唯美照片。