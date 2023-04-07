台中市議員林碧秀指出，該綠園道是學生放學後的必經之路，也有許多長輩們會來這邊運動、散步，希望相關單位能盡快安排施工，將整條步道重新改造。（潘虹恩攝）

台中大里區益民國小旁綠園道已開闢逾20年，老化情形嚴重，地方民眾反映步道多處地磚破損、凹凸不平，影響通行且有安全疑慮。（潘虹恩攝）

台中大里區益民國小旁綠園道已開闢逾20年，老化情形嚴重，步道多處地磚破損、凹凸不平，影響通行且有安全疑慮，台中市議員林碧秀7日邀集相關單位會勘，希望將整條步道重新改造，並爭取全區段納入「花之道」施作範圍，中市府建設局將再評估辦理與改善。

長榮里長洪資源指出，該綠園道是里內長者和孩童來玩頻率最高的地方，問題包括電線桿太多、路燈底座損壞、人行步道的磁磚因樹木竄根凹凸不平，並於雨天後會造成積水等，綠園道就像城市裡的森林，希望讓它改造、煥然一新，變成優質綠園道。

由於該綠園道緊鄰益民國小，是益民國小學童上下學通行要道，益民國小校長洪翠芬說，學校在教學、通學步道的安全和綠園道密切結合，這個區域讓學生通勤時家長更安心，同時也因為綠園道有校園中沒有的植物，能提供學校更充分的教學空間和課程型態，能進行整理對學校來說是很好的消息。

台中市政府建設局新工處公園景觀工程科長王雅玲表示，目前針對該綠園道部分區段規畫1條約350公尺「花之道」，預計種植多年生、會開花的草本植物，完成後將是非常美的散步景點，而地方反映希望將綠園道全區均納入「花之道」施作範圍，會將意見帶回評估辦理；建設局也表示，針對園道內積水、樹木浮根、園燈底座破損等狀況也將評估改善。

林碧秀指出，這條綠園道建設至今已有20餘年，是學生放學後的必經之路，也有許多長輩們會來這邊運動、散步，希望相關單位能盡快安排施工，將整條步道重新改造，維護行人安全的同時也打造更好的休憩環境讓民眾可以安心使用。