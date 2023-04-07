租賃契約已進入全面納管時代，新北地政局提醒，不論是個人房東或租賃業者所簽訂的租賃契約，皆應符合內政部頒定的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，且租期內「合約內容」不得任意更改，如有違反且經限期而不改正者，將處3到30萬元罰鍰，並得按次處罰。

租賃條例修正後，租期內的合約內容不得隨意更改。圖為住宅租賃契約範本。（新北市地政局提供）

舉例來說，台電雖已公布今年4月1日起電價調漲，但仍在期限內的合約，房東不得隨意調漲，且電費不得超過夏月、非夏月台電所定最高級距金額。另近來偶有租期糾紛，建議租賃期間務必載明期限，房客可避免房東突然不租，房東亦可避免租約變成不定期租約，以致難以收回房屋，對雙方都有保障。

新北市地政局發言人徐鳳儀提醒房東、房客於簽訂租賃契約時，要注意租金、租約期限、水電瓦斯等費用、修繕責任歸屬等事項都應訂定清楚，以及押金不得約定超過2個月租金的總額，屋況及屋內設備應逐一點交清楚並拍照留存，避免後續造成紛爭。此外，簽訂合約務必符合規範，且一旦訂定後不得任意更改，待租期結束後，才可透過重新訂約議定新約內容。

徐鳳儀補充，如租賃雙方有爭議發生，可向新北市政府地政局提出申訴或檢舉，或循消保系統提出消費爭議申訴。又為利租賃雙方訂立契約，內政部已公告「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約書範本」供各界參考使用，消費者於簽約前可至內政部不動產資訊平台／法規與知識／契約書範本（https://pip.moi.gov.tw/V3/G/SCRG0302.aspx）查詢確認合約內容是否符合規定，以保障權益。

《租賃住宅市場發展及管理條例》於今年2月8日修正公布，明定租賃契約出租人及承租人間具消費關係，適用《消費者保護法》相關規定。