台南市政府觀光旅遊局爭取交通部觀光局補助台灣好行服務升級計畫，獲核定總經費921萬元，將對88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線等3條觀光公車路線，規畫主題彩繪車、開發超值優惠套票、觀光公車司機外語教育訓練、站牌及文宣摺頁設計印製等服務升級項目，希望透過軟硬體設備提升，吸引各地遊客到台南搭乘台灣好行觀光公車。

觀旅局代理局長林國華表示，2023年台灣好行服務升級計畫成功爭取補助款921萬元，為歷年來最高補助金額，加上去年台灣好行評比結果，台南市88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線等3條路線均為優等，該局及興南客運公司（山博行線）更榮獲全國唯一的「服務品質提升獎」，顯示台南的觀光公車服務品質值得信賴。

台灣好行觀光公車為各地自由行旅客首選的旅遊交通運具，從2010年開行以來，已經累積超過430萬人次搭乘。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

林國華還說，台灣好行觀光公車為各地自由行旅客首選的旅遊交通運具，從2010年開行以來，已經累積超過430萬人次搭乘，為提供旅客更好的服務品質，該局積極爭取交通部觀光局補助，今年獲核定的補助經費921萬元，預計將於下半年推出主題彩繪車、超值優惠套票及創意體驗遊程等。

觀旅局認為，台南台灣好行觀光公車可搭配多元玩法，像88府城巡迴線為單向繞行，行經市區熱門觀光景點及街道巷弄，旅客可透過此路線探索臺南在地特色美食小吃；99安平台江線則由台南轉運站出發，行經台南火車站、赤崁樓、中正商圈、億載金城、安平古堡、台江國家公園管理處、四草綠隧及七股鹽山等著名景點、古蹟外，還有豐富的生態旅遊景區供遊客探索。

至於山區的山博行線，串接左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館等3大博物館，為便利遊客安排遊程，已從去年4月9日起增設善化轉運站及南科贊美酒店等2站，廣受遊客好評。