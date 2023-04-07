今年勞動節假期是4月29日（周六）至5月1日（周一）共3天，高公局表示由於預估交通量比一般例假日僅略增約10％，因此跟一般例假日一樣，僅周日下午15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道採取高乘載管制。

今年清明節國道高乘載是提早到下午1點到晚上6點，為何勞動節不比照辦理？高公局副局長彭煥儒說明，高公局表示，勞動節是適用《勞基法》的民眾才放假，檢視歷年勞動節及相連的周末交通狀況，且考量勞動節當天是周一，各級公務機關與學校仍上班、上學，研判交通量只比一般例假日略增約10％，預估假期間全日交通量約95至110百萬車公里；其中宜花東是國內熱門旅遊景點，研判假期間國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能長時段車多壅塞，因此決定比照一般假日對國5的管制方式，4月30日（周日）15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道採高乘載管制。

其他管制措施包括：4月28日國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控，4月29日及30日11個重點路段精進式匝道儀控；照常開放路肩，假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩，供大客車通行並啟動主線儀控；4月29日零時至5月1日24時，所轄路段全線暫停施工及例行養護作業。