梁文音下月舉辦出道15周年演唱會。（粘耿豪攝）

梁文音出道15年將於下月21日在Zepp New Taipei舉辦「2008 出道15周年紀念演唱會」，今（7日）記者會後受訪，提到明天迎接36歲生日獲一天假期不必工作，離婚3年的她被問到感情現況，笑容滿面表示「當然很幸福」，身旁有追求者，只差沒有被正式表白，「本人過得非常開心．我當然很幸福啊！反正我一定會讓自己繼續開心、好好地健康（過日子）」。

梁文音選在生日前夕宣布舉辦個人首場大型個唱，談到出道15年心路歷程，忍不住哽咽表示：「對到現在還在唱歌有著一顆感恩的心，還有勇氣呈現自己，也是一件很勇敢的事，機會是留給準備好的人，很感謝你們還願意聽我唱歌。」透露演唱會將邀請「風趣的嘉賓」合作，會否邀「星光二班」好友同歡？她說：「還是希望他們舒服來看演唱會就好。」

回顧出道以來的樂壇點滴，坦言曾因被媒體寫「象腿」而難過走心，即便後來推出第一張專輯時已經瘦了不少，仍擺脫不了陰影、要求公司讓她穿長褲長袖遮肉，「滿長一段時間我不敢穿太露」；如今很開心現況是自己嚮往的狀態，「有重新愛上自己的感覺」，但為了接下來的演唱會準備找教練集訓，每周運動6天僅休息1耍廢，至於演唱會服裝尺度？她預告：「只要好看的（設計），尺度不是問題。」生日許願「演唱會不只一場」，且希望有機會到中南部巡演。梁文音「2008」出道15周年紀念演唱會5月21日在Zepp New Taipei登場，門票14日在ibon售票系統開賣。