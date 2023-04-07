蘿莉塔（左）的未婚夫戴偉智驚喜現身螢幕前。（Up直播提供）

由Up直播製作的辛辣談話性節目《藝外爆紅》，因每周邀請時下話題人物對決酸民而打開知名度，前日便邀請到了因主持人派翠克高鐵偷拍影片引發議論的趙正平（趙哥）現身節目現場，趙哥一開頭就大罵：「派翠克這個人很賤！」另一位來賓則是近期宣布懷孕的準新娘蘿莉塔，未婚夫戴偉智也陪同前往，後來更驚喜直接現身節目中，除了同匡甜蜜外，兩人在節目上也針對婚前協議中的劈腿條款針鋒相對，短短半小時的節目吸引超過1.5萬人在線朝聖。

趙哥近日於高鐵上巧遇派翠克一段逗趣的偷拍影片而翻紅，影片中身旁妙齡女子的身份也引起網友討論，不少網友猜測是否為小22歲的圈外女友，這次趙哥特別登上節目還原事發經過，一開頭便直言：「一開始沒認出來，想說誰這麼明目張膽的偷拍，原本要直接罵人的，後來才發現是他。」並澄清旁邊的女生就只是乘客，自己並不認識也不方便評論，自嘲說不定剛好是某位黑道大哥的女兒，若被新聞亂寫的話可能自己明天就消失了。

第二段則是針對了準人妻蘿莉塔與未婚夫戴偉智做辛辣對決，直接針對兩人鬧出不小紛爭的劈腿條款做討論，戴偉智一開始就說到：「當初會對協議上的賠償金額議價，並不是在打預防針或影射未來會做這件事，只是基於現實層面的考量，若寫了一個天價的金額真的發生了也賠償不出來，那根本沒有意義。」

蘿莉塔則是直接反嗆：「當時聽到觀感真的蠻不好，也不解為何不能大膽的給出承諾，我需要的就只是一個安全感。」兩人的談話除了讓主持人派翠克無法招架外，也逼的趙哥出來打圓場表示，未婚夫就是太老實，這種務實的個性其實也不錯，但若是自己會直接簽下天價協議，女生要的只是一份被重視的感覺。

兩人一開始雖然火藥味十足，但後續被問及喜歡對方哪裡，雙方還是顯露出甜蜜的戀愛氛圍，戴偉智也直球示愛大讚蘿莉塔是自己見過最善良的人，有次在大雨中衝出門救小動物的舉動更是直接被圈粉，隨後蘿莉塔也透露懷孕至今已四個月，有開始討論小孩的名字，另外趙哥被問到與小22歲的圈外女友是否會想婚，趙哥霸氣表示：「兩人有聊過，因為她年紀還小不會馬上就結婚，但若哪天她願意了，我可以馬上就去公證。」節目預告下一集來賓將由資深狗仔葛斯齊親上火線揭密演藝圈秘辛。