特斯拉雖一再宣稱其車內鏡頭只是為輔助自動駕駛而設計，不會侵犯車主隱私，但外媒披露，特斯拉前員工爆料，許多車主被鏡頭拍攝的畫面早已外流，諷刺的是，連特斯拉執行長馬斯克也遭偷窺，甚至一位全裸男士也入鏡，車內影像外洩時間至少3年以上。

曾有Youtube用戶上傳，疑似駭客遠端入侵特斯拉Model 3車內攝影鏡頭，駕駛與乘客的一舉一動全都錄，且畫質相當清晰，如同「針孔秘錄器」，有網友笑稱根本是「抓姦神器」。

路透報導，特斯拉以先進科技配備為賣點，在車上配備大量攝影機，能夠監測路況、行人和障礙物等，特斯拉強調，拍攝這些畫面只是為了輔助自動駕駛，並以保護車主隱私為優先。

然而特斯拉離職員工透露，在2019至2022年之間，員工通過內部聊天群組，分享很多車主的車載攝影機所拍攝的畫面，包括有位男士全裸走來走去，還有車主發生擦撞跟別人吵架飆罵等。

其中有一段影片，一位車主在住宅區高速行駛，撞上一名騎腳踏車的孩童，鏡頭清楚拍下孩童被瞬間撞飛畫面，這段驚悚影像被特斯拉員工在內部群組瘋狂轉傳。

另外，曾有幾位特斯拉員工看過一段外流畫面，車主的特斯拉停在車庫內，而旁邊有一台白色Lotus Espprit潛水艇跑車，這輛車曾經在1977年的 007海底城（The Spy Who Loved Me ）電影中出現。

馬斯克在2013年拍賣會，花了61萬英鎊買下這輛白色Lotus Espprit。目前不清楚馬斯克是否知道員工們私下分享他車庫內影像。

一位前員工坦言透過畫面，「可以看到車主在洗衣服，以及一些非常私密的事情」，說實話，這是侵犯隱私，他還半開玩笑說，「我永遠不會買特斯拉。」

美國東北大學網絡安全和隱私學院院長David Choffnes認為，特斯拉員工外洩這些車主私密影像，應當受到道德譴責，任何人都會對這種行為感到震驚。他表示，散播車主私人畫面，可能違反特斯拉宣稱的隱私政策，並引發美國聯邦貿易委員會（FTC）的干預。