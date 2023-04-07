國道1號南下83公里湖口路段，7日下午2時39分發生大貨車、小客貨車及轎車碰撞事故，有2人輕傷，事故造成後方回堵約10公里。

國道警方立即派遣人員至現場警戒及蒐證，研判大貨車不明原因追撞行駛於中線車道的小貨車，隨後偏向至內側車道，撞擊行駛於內側車道的轎車，轎車被壓在護欄邊，造成大貨車駕駛及轎車駕駛受傷送醫院治療。

國道警方指2名駕駛意識清楚，無生命危險，後續將釐清相關肇事責任。