疫情解封，台灣電影國際再度發威！由導演賴國安執導的新片《夢遊樂園》6日在義大利羅馬第20屆亞洲電影節上，與來自日本、韓國、越南、菲律賓、香港、馬來西亞、台灣等共18部作品競逐脫穎而出，勇奪最佳原創電影獎。該片是賴國安執導的第二部電影，由溫昇豪、曾珮瑜及程希緹主演，電影以魔幻寫實的風格、虛實並蓄的視角，描繪一段名存實亡的婚姻，以及女孩孤獨殘酷的成長之路，也成為本屆代表台灣獲獎的電影。

每年在羅馬舉行的義大利亞洲電影節，今年邁入第20 屆，堪稱歐洲最早進行實體放映的國際影展之一。今年共有《夏日天空的那匹紅馬》、《小藍》及《夢遊樂園》3部台灣電影入選競賽單元，另一部《童話世界》則為競賽外特別放映。

據亞洲電影節主席Antonio Termenini表示，義大利觀眾對《夢遊樂園》呈現一種不同於其他青春成長電影的方式尤其激賞，他除以「深刻動人」來形容自己的觀影感受，也對男主角溫昇豪的悲中帶喜的演出表達讚賞。

《夢遊樂園》是賴國安的第二部長片作品。（海鵬提供）

人在台灣的導演賴國安，特地遠洋錄製影片表達感謝，他開心表示這份榮耀「大大鼓勵了我。」賴國安的首部電影《上岸的魚》曾入選多倫多等10多個國際影展，他的第3部電影企劃案《詐騙一家》，上月也獲選香港電影節HAF創投案。