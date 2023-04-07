高雄市政府警察局長林炎田和藝人黃西田拍宣導片。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局邀來知名藝人黃西田擔任「反詐大使」，與警察局長林炎田手舉標語，搭配帥警及警花，宣導「投資詐騙」、「ATM解除分期付款」、「普發6000元詐騙」以及「防騙3步驟」4個小短片，希望透過黃西田的知名度和影響力，讓更多高年齡層的民眾了解到詐騙的危害。

高雄市警察局邀請藝人黃西田擔任「反詐大使」，長期熱心公益的黃西田也立即答應免費為市警局做宣導，正直厚道的個性與形象在演藝圈歷久不衰，因此也累積許多長青粉絲，市警局希望透過他的知名度和影響力，讓更多高年齡層的民眾了解到詐騙的危害，並提高民眾對於詐騙集團的警覺性。

詐騙集團詐術不斷演變，為提升民眾識詐能力，他與高雄市政府警察局局長林炎田一同拍攝反詐短片與微電影，宣導3種常見的詐騙手法「投資詐騙」、「ATM解除分期付款」、「普發6000元詐騙」以及「防騙3步驟」，4部小短片中，林炎田局長與黃西田手持標語，宣導常見詐騙的內容與辨識方式，一旁則有帥警及警花透過生動有趣的動作演繹，讓宣導影片更加生動有趣。

高雄市警察局結合市政府各局處、各區公所、鄰里長以及民間團體等，以多元、分齡分眾的方式，宣導最新詐騙手法；同時也呼籲民眾，在接獲不明電話、簡訊或其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩漏或填輸個人資料，更不能依指示去操作ATM、匯款或轉帳，有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線查證。