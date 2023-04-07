日前大學個人申請第一階段放榜，一名考生表示，雖然順利錄取他心中的第一志願「台大會計系」，但上網查詢卻發現，不少學長姐的評價可謂是慘不忍睹，不僅課業繁重，未來起薪低又賣肝，他好奇「真有那麼慘烈嗎？」貼文一出，釣出許多過來人反曝優勢，笑說：「傻孩子，懂會計真的很吃香」。

原PO在論壇《Dcard》以「台大會計真的這麼慘？」為題發文透露，自己是今年的學測生，最近一階放榜後，他錄取台大會計、台大工館、政大金融、政大財管，而他的第一志願是台大會計系，未料上網搜尋相關資訊，發現許多人對於會計系的評價簡直是慘不忍睹。

原PO進一步指出，有不少人認為，會計系課業繁重，未來工作起薪低又賣肝，一票學長姐極力勸退新生，「不怕餓死，但也不能吃飽」，他也因此產生動搖，由於原先的第一志願是台大財金系，卻因一分之差落榜，直說：「在財金方面的興趣絕對是高過會計的，現在對於未來發展十分迷茫，希望能發文尋求各位學長姐的高見」。

對此，網友紛紛回應，「傻孩子，懂會計真的很吃香」、「台大會計去金融業也是橫著走」、「認真推台大會計，想學什麼台大都有很多資源，進來就知道了」、「就文組來說算是出路穩定，薪水具成長性」；另外也有人指出，會計是商業的語言，即使要往金融業發展，能看懂財報、做財務分析也是基本功，「先讀會計系，之後不管你要跳財金所還是其他研究所，都是不錯的路線」。