台中市靜宜大學林姓女大生自上個月29日與家人失聯逾10天，警方調查，林女30日獨自搭飛機到泰國再輾轉至緬甸仰光，目前仍下落不明。調查發現，林疑與網友碰面遠赴緬甸，已排除遭人蛇集團誘騙。隨案情逆轉，警方成立的專案小組先暫時停開專案會議並透過媒體，請林女趕快跟台灣家人聯繫，早日平安歸來。

據了解，20歲林姓女大生家裡開工廠，家境良好，與家人互動關係不錯，10年曾與家人出國到大陸，爾後就沒有再出國過，這一次林女獨自前往泰國再轉到緬甸，須很強的動機，尤其人生地不熟，警方臆測當地應有人接應；外界研判林女去找在當地從事不法的男友「小U」擺脫前男友糾纏等，警方不願證實此說法。

警方調查，林姓女大生在清明連假前夕，於3月29日先獨自北上桃園停留住宿一晚，隔天前往桃機搭飛機前往泰國輾轉到緬甸仰光。不過有資深刑警認為，若林女單純只是連假要飛出國訪友，沒有理由不跟家人聯繫，更何況清明連假都已經結束，林女迄今仍失聯尚未回國念書，實在令人懷疑林女這趟出國的動機為何？

警方專案小組指出，由於林女在台灣出境時獨自前往，初步排出被人蛇集團誘騙出國，此案仍由清水分局主導，負責其國內聯繫狀況，調查林出國的動機等以釐清案情；另負責調查的專案小組暫時停開專案會議，至於女大生在國外行蹤仍由刑事局國際科持續掌握。