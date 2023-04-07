林務局羅東林管處表示，每年3月林管處於全國各地舉辦贈苗活動，今年林務局植樹月「森活圈」贈苗活動，為響應創世基金會，4月13日加開特別場，在創世台北總會提供近500株含笑、桂花、田代氏石斑木、姚金孃、金門赤楠等極具觀賞價值的臺灣原生植物。邀請民眾把握今年度最後一場公益贈苗活動，趕快收集家中發票，為地球種樹，同時又能照顧植物人，善舉數得。

每年4月22日是世界地球日，旨在鼓勵民眾採取行動，保護地球並且改善環境。創世基金會響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」與林務局羅東林管處攜手，舉辦「愛心捐發票贈樹苗」活動，邀請民眾帶著全家老小一同參與，只要捐贈3張發票，即可兌換一株台灣原生樹苗，愛護環境，也能幫助弱勢植物人。

創世基金會於37年前，開始照顧社會弱勢植物人，365天堅持不中斷，維護弱勢人權與福祉。今響應聯合國永續發展目標（SDGs），呼籲民眾踴躍參與「愛心捐發票換樹苗」活動，為地球種樹，建立友善綠化的環境，造福後代，同時讓植物人受惠，減輕家庭負擔。

創世基金會是全台唯一專門照顧植物人的社福團體，提供各地植物人安養及到宅服務，盼大眾看見弱勢的需要，踴躍參與活動，亦可分享普發小確幸，捐一半助植物人尿布及餐食，減輕植物人家庭負擔，弱勢受惠。愛心專線：(02)2835-7700分機9心願小組。