南韓女星張員瑛現為團體IVE成員，身材高挑，9頭身的比例被封為「人間洋娃娃」。而姊姊張多雅（音譯，장다아）近日也被爆出將以演員身份出道，就有韓媒挖出她的畢業照，與張員瑛有許多相似之處，馬上引發討論。

根據韓媒報導，張多雅近期正在為某品牌擔任廣告模特兒，而她未來也有意往演員方向發展，且已經簽給STARSHIP娛樂旗下的子公司King Kong娛樂，該公司旗下演員包含李光洙、柳演錫、宋承憲等人，因此她有望全力朝戲劇圈發展。

事實上，張多雅與張員瑛僅差3歲，而且在她出道以前，就因為「張員瑛姊姊」的關係頗有名氣，姐妹倆都擁有優良外貌，身材也都很高挑，更被歌迷封為「受到神的祝福的遺傳基因」。

此外，韓媒更挖出她的畢業照，可以看見張多雅的鼻子、嘴型與張員瑛相似，且同樣擁有鵝蛋臉及白皙皮膚，甚至有人說她比張員瑛還漂亮，如果未來倆人能同時合作，勢必將產生新一波的討論。