布拉德周四在阿肯色州銀行家協會的活動上表示，我們還有很長的路要走，我認為未來通膨會很棘手，很難讓通膨率回落到2%目標，所以我們將不得不堅持下去，以確保通膨回落。

布拉德先前曾表示，他已經將2023年底以前，聯準會的基準隔夜利率預測調升25個基點，至介於5.50%～5.75%。

布拉德向來是聯準會的鷹派大將，一直以來他所主張的「最終利率」都比其他大部分美國央行決策官員所預期的高；而他認為達到最終利率應有的速度也比同事普遍預期的更快。

根據聯準會偏好的指標，美國目前的通膨率仍比目標高出一倍以上。

在3月會議上，聯準會宣布升息25個基點，使其基準利率目標區間升至介於4.75%～5.00%，並在兩家美國地區銀行接連倒閉後表示，聯準會可能只需要再升息25個基點。矽谷銀行和Signature Bank倒閉使金融業陷入動盪並引發市場的不安情緒，大部分決策官員擔心金融環境可能進一步緊縮，進而導致經濟加速放緩。

但布拉德對這個觀點仍然抱持懷疑態度，他認為金融業的壓力有85%的可能性會繼續緩解，並表示他不認為信貸環境會緊縮到足以導致經濟陷入衰退，以及數據顯示就歷史標準來看，美國就業市場仍然非常強勁。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在3月會後的記者會上也曾重申「這場抗通膨戰爭遠未結束，央行官員將繼續致力於抑制通膨」，這個突然放鷹的舉動嚇得當日華爾街股市瞬間風雲變色，終場三大指數全面重挫。

目前市場認為聯準會在5月會議維持利率不變或升息25個基點的機率幾乎是五五波。