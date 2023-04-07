國道上常有工程車邊移動邊施工，卻遭未注意車前狀況的駕駛人追撞。根據高公局統計，去年國道施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故共114件，其中有47件的肇事車輛有「駕駛輔助系統」，約占41％；而今年至2月底共有12件施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故，其中6件的肇事車輛有「駕駛輔助系統」，比例更高達50％。高公局呼籲民眾使用駕駛輔助系統時，仍應注意車前狀態及沿途交維警示設施，適時介入操控車輛。

國道上常有工程車清潔路容、修剪植栽、維護標線標記或銑鋪路面等，由於這類車子多數是移動性施工，依據高公局「施工之交通管制守則」規定，首先，工作車後方須配置「標誌車」以警示後方來車；其次，必須配置移動性緩撞設施（如緩撞車）；第三，工區上游300～500公尺外側路肩也要設置標誌車，提醒民眾前方正在移動性施工；第四，至於作業範圍固定，且所需時間較長的短、中期施工，例如標線標記維護、路面銑鋪等，上游就會布設施工預告、車道縮減、車道封閉等標誌，並於工區上游擺設交通錐及拒馬等。

但即使國道施工時已如上述設置各項警示設施，由於移動性施工車輛速度較慢，與主線正常車流的車速相差較大，常有民眾未隨時注意車前狀態及路上警示設施，反應不及而造成追撞事故。高公局舉例，像是上個月28日上午10點8分國道1號高架南向46.4公里處，就有1部小客車因未注意車前狀態，撞擊在內側車道檢修霧燈檢修的緩撞車，除了小客車駕駛受傷，後方車流亦回堵5公里。

「其實說過很多次了！」高公局副局長彭煥儒表示，國道施工資訊皆公告於高公局網站及1968App，另工區上游路段資訊可變標誌（CMS，如附圖4）亦將提供下游路段施工資訊，呼籲民眾多加留意，隨時注意移動性施工車輛，保護自己也保護他人。