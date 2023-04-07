王琄主持的鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》迎來開播以來最駭人的一集，邀請以《馗降：粽邪2》入圍金馬獎最佳女配角的陳雪甄，以及拍攝《咒》爆紅、同時入圍金馬獎女主角的蔡亘晏、《哭悲》中演出因為病毒感染而變成砍人大魔王的王自強。3人齊聚聊恐怖片拍攝經歷，光事前準備就讓自己「毛毛的」。蔡亘晏說為做功課，原本不看恐怖片的她也得硬著頭皮看，「我只敢在白天看，而且全程靜音」，陳雪甄笑說，完全不敢在家裡看，所以直接跑去便利商店裡面看。

陳雪甄在《馗降：粽邪2》中將著魔的阿姨演得駭人，她在詮釋身心靈重創又進入中邪狀態時，怪異扭曲的肢體，演技驚豔眾人，「我原本就很喜歡看歐洲的舞蹈劇團，特別是『Peeping Tom』這個舞團，它們舞蹈肢體都很可怕、很扭曲，我就以這樣的方式來呈現」。

至於蔡亘晏則比較特別，她必須手持攝影機，以第一人稱的視角呈現各種畫面，「我同時要演、要記走位、還要拍攝，拍出來的畫面還要讓觀眾感受得到我害怕的情緒，所以有時候我的腦袋很分裂」。蔡亘晏說完，在場的人都驚呼「這技術性也太強了吧」！

王自強在《哭悲》中的演出經常是全身血漿，光是特效化妝就得花2個多小時，後期在劇中王自強得被滅火器噴到全身白粉，「滅火器裡面的白粉雖然換成沒有毒的白色粉末，但每一個鏡頭開拍至少30秒，等於我要憋氣30秒，前前後後7、8個鏡頭跑不掉，拍攝玩真的、也真的很辛苦」。該集將於明（8日）下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。