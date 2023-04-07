女星周冬雨從北京電影學院畢業後，就以「謀女郎」身分出道，近13年間累積多部熱門影視作品，更獲得金馬獎、金像獎、金雞獎和百花獎等大獎肯定，成為華語電影界最年輕含金量影后。現年31歲的周冬雨近日被挖出多張素顏照，狀態嫩到像學生妹，網友大讚「越活越年輕」。

近日周冬雨出席時尚活動，大方在臉上畫畫，讓粉絲都很驚訝，笑說「漂亮的人就是任性」，隨便玩自己的臉都不怕醜；周冬雨清新脫俗的外貌再度引起網友討論，更有人挖出她不久前出遊的素顏照，皮膚狀態嫩得像是少女，一點都沒有31歲輕熟女的感覺。

周冬雨素顏照被挖出，嫩到像學生妹令粉絲超羨慕。（圖／摘自周冬雨工作室微博）

廣大網友看到周冬雨不科學素顏模樣，忍不住讚嘆，「周冬雨吃什麼長大？皮膚嫩成這樣」、「拜託女神分享保養祕訣吧」、「這狀態真的令人羨慕」、「元氣少女一十八，誰跟妳31歲」、「不愧是張藝謀看中的人，出道10多年氣質依舊」。

周冬雨在2016年第53屆金馬獎上，與馬思純成為金馬影史唯一的雙影后首例，打破過去張艾嘉PK張曼玉、陳冲PK葉玉卿、章子怡PK楊紫瓊、李冰冰PK周迅等人爭后歷史，還是以同一部作品《七月與安生》摘后，也讓影迷開心又很感動。