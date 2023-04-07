榮獲資深敬業獎的社工楊素蓉（左）、楊雯鳳（右）及福利服務獎的陳渟穎（中）。（林雅惠攝）

慶祝4月2日社工日，高雄市長陳其邁今日邀請榮獲衛生福利部及南高屏地區社會工作專業人員表揚的社工人員茶敘，肯定社工人員平日以專業、認真的服務態度提供各項社會福利服務措施，致力提升服務品質。

根據高市府社會局資料顯示，去年雜誌評比高雄社福力攀升躍居第一名，代表高雄深耕社福獲得肯定及支持，也讓社會大眾看見社工的辛勞與價值。

陳其邁為表達對社工人員的感謝，特別於今日出席社工交流茶會，現場與社工感性對話了解社工工作辛勤的日常並和社工共同歡唱「美夢成真」、「紅豆」，支持且肯定社工專業及貢獻！

活動現場並邀請台灣動物輔助治療專業發展協會提供犬力療癒服務，讓毛小孩化身助人者發揮療癒功力，協助平時負責助人的社工夥伴紓解工作壓力，獲得正向力量得以繼續堅守崗位，市長非常感興趣的與動輔師瞭解治療犬培訓過程，並代表全體社工贈送潔牙骨及餅乾慰勞治療犬出勤的辛勞。

前鎮社福中心社工郭明原也自彈自唱「社工之歌」，歌曲內容描述社工忙碌的日常、秉持社工專業與使命陪伴個案面對生命種種考驗，在場社工們都心有同感，透過歌曲獲得共鳴與正能量。

另一名目前在前鎮社福中心服務，榮獲資深敬業獎、擔任22年社工的楊素蓉表示，從事社工一路走來，最快樂也是最有成就感，就是能夠幫助許多弱勢人群，也希望藉由社工在社會的影響力，讓社會能夠更溫暖及祥和。

同樣是榮獲資深敬業獎的社工楊雯鳳，目前服務於鹽埕社福中心，原本從商的她從未想過自已會踏上社工一路，20多年前因機緣下接觸輔導及青少年關懷事宜，逐步對社工感到興趣，於是勤奮研讀專業考上社工，一路走來歷經過88風災、城中城事件等，讓她體會助人的快樂與滿足。

另榮獲福利服務獎、目前在仁武社福中心服務的陳渟穎，從事社工已經16年，喜歡助人的她說，擔任社工最大動力，就是能夠幫助需要幫助的人，因此工作也讓她感到快樂。

陳其邁表示，感謝每一位社會工作者在社會各個角落堅守崗位辛勞付出，有社工朋友熱情參與，讓社會更加美好。