「地質學家」炎亞綸出席活動現場，剛康復A流的他今日看起來精神奕奕，與粉絲合影（屈臣氏提供）

「斜槓男神」炎亞綸出席活動現場，剛康復A流的他今日看起來精神奕奕。（屈臣氏提供）

斜槓男神炎亞綸歌手出道，近年來跨足戲劇、主持表現亮眼，平時熱愛關注世界大小事成時事評論家，被問到最近台灣政治大事有沒有關注，他笑說：「我還沒四十，不能參選總統所以沒特別留意」。日前他確診得A型流感身體微恙，於7日出席活動的他一改生病疲態，神采奕奕，本人表示目前康復得還不錯，稱讚自己最近皮膚真的不錯，只是聲音還在恢復狀態，還被陳珊妮提醒：「聲音很啞」，最近正在努力調整狀態，呼籲大家不要小看病毒的能力。

炎亞綸2023年三部國片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《做工的人 電影版》都有參一咖，成大銀幕熟面孔。被問到在演戲層面想有什麼突破，他認為自己長相屬於「亦正亦邪」類型，近期台劇《模仿犯》大熱，他表示對姚淳耀在劇中的角色很有興趣，想嘗試反派角色，更表示自己沒有極限，並沒有限制一定要「顧形象」，需要的話罵髒話也沒在怕。

炎亞綸代言接不斷，近年積極學習理財置產的他，謙虛表示目前手上有超過10個合約在走，儘管如此私下還是走小資省錢路線，目前開銷最大的就是房貸跟服裝造型。政府最近發的六千元準備省著繳網路費等雜支，連買衛生紙都要各網站比價，會把衛生紙單張的價格算得一清二楚。跟父親關係良好的他，也表示最近父親生日有帶他去吃大餐，但沒有另外送禮，表示自己要學著「成本控管」，感嘆學習花錢真的不容易，不能拖到什麼都沒有才在煩惱。