4、5月是賞螢的季節，「大坑蝶螢嘉年華」將於15日開跑，歡迎報名。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市各大景點廣受大眾青睞，清明兒童連假，適逢賞花賞螢時節，民眾紛紛把握機會出門踏青。台中市觀光旅遊局7日表示，連假首日各景點及商圈逐漸湧入人、車潮，5天到訪人數達196萬人次，延續春節以來的高人氣。

清明連假適逢氣溫逐步回升，中市各景點皆迎來人潮，不論是戶外或室內，靜態或動態活動，民眾均把握時機開心出遊。連假5天，台中市各景點到訪人數高達196萬人次，各業者喜迎人潮樂開懷，為觀光市場博個好彩頭。

觀旅局長陳美秀指出，近期戶外活動風氣興盛，登山、健行的愛好者逐漸增加，各登山步道非常受到歡迎，大坑登山步道較平時增加近1成遊客數，谷關登山步道因「谷關七雄登山推廣活動」加持，及台中觀光公車「153谷關線」的便利，也吸引許多遊客到訪。

此外，適合親子同遊的熱門景點，如麗寶樂園、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道等，有許多遊客攜家帶眷享受親子美好時光；另位於「台灣好行-台中時尚城中城線」沿線都會景點的綠廊草悟道、國立自然科學博物館、審計新村、國立台灣美術館、一中商圈等，一直都是連假旅遊熱點。

觀旅局表示，4、5月是賞螢的季節，「大坑蝶螢嘉年華」將於15日開跑，首波活動由春季賞螢揭開序幕，內容包括專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，另也將帶領民眾實地探訪賞螢步道，將於15、16、22、23日共舉辦4場，第1、2場開放報名時間為4月11日上午9時，限額60名。