士林地檢署今天（7）偵結高端內線交易案，衛福部食藥署疫苗審查委員、國家衛生研究院研究員劉滄梧涉嫌洩露高端利多給妻子、台大醫院影像醫學部主治醫師施庭芳，檢方分別依洩密及內線交易罪起訴。

劉滄梧是國內知名癌症學者，曾在台大醫院、台北榮民總醫院服務，1996年即進入國家衛生研究員癌症研究所，目前擔任研究員，2021年9月起擔任代理所長迄今；目前亦擔任食藥署孤兒藥審定委員會委員、食藥署諮詢委員會委員等職務。

國衛院院長司徒惠康今天向本報表示，劉滄梧是台灣優質的第一線抗癌專家，對於臨床事務非常投入，20年來推動國內重要的癌症聯盟，負責國家癌症診治品質、標準以及訓練腫瘤科專科醫師和護理人員，是台灣非常少見、願意投入國家癌症防治的人。

「我對他的為人處事、專業表現和能力，沒有任何話講。」司徒惠康說，劉滄梧是一流的人選，無論在工作上或專業上，從來沒有造成任何影響，以個人角度而言，自己非常敬佩劉滄梧的專業。

對於劉滄梧捲入高端洩密案，司徒惠康表示，這涉及他個人事務，因此不會特別評論，尊重司法程序；劉的國衛院的職務和聘任不會因此變動，至於代理所長任期依規定最長2年，預計今年8月卸任，院方數月前已啟動新所長遴選程序，和本案無關。

至於劉滄梧的妻子施庭芳，目前任職於台大醫院影像醫學部，多年前曾擔任該部主任，即將屆滿退休年齡。院方表示，施的主職是台大醫學院教授，兼任台大醫院主治醫師，聘用相關事務由台大校方決定；由於本案非因公涉訟，不影響醫院職務。