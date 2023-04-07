搶普發現金商機，天成世貿國際會館推出餐券組，每套10張6,000元，可兌換總價值11,000元之粵式港點美饌，最高可省5,000元，亦可以三張餐券兌換招牌人氣明爐櫻桃鴨兩吃。另館內「翠庭」中餐廳即日起至4月30日推出江浙經典美饌，並精選「乾煸鮮筍」、「蔥火靠香魚」、「外婆紅燒肉」、「蔥火靠腩排」與「砂鍋醃篤鮮」五道江浙代表菜餚搭配活動優惠，任選兩道經典招牌菜即享8折優惠，聰明消費大啖美食一次擁有。

除主廚經典招牌菜推優惠，「翠庭」餐廳的「6,000元放大術」詳細內容為4月30日前以現金6,000元購買10張面額600元餐券，使用1張即可任選最高總價值1,100元5道港點，使用3張則可兌換價值2,508元的明爐櫻桃鴨一鴨二吃，餐券優惠使用期限至12月30日，優惠餐券限時限量可把握選購，餐券限於天成世貿國際會館翠庭（TICC台北國際會議中心內）現金購買與兌換使用。