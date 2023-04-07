葉元之批評麥卡錫談話「怎麼看都像打嘴砲」。（翻攝自葉元之臉書）

蔡英文總統於美西時間5日在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫及多位跨黨派議員，會後麥卡錫發表聲明表示，必須繼續向台灣軍售，並確保能及時到達台灣；雙方必須加強經濟合作，尤其是貿易和技術合作。新北市議員葉元之今（7）日在臉書評論，看了美國這些政治人物的發言，怎麼看都像在打嘴砲，一點實質進展都沒有。

葉元之指出，台灣付錢給美國買武器，美國即時交貨不是本來就應該的嗎？為何美國之前老是犧牲台灣的利益，把武器優先給其他國家？更何況，美國會議員已多次提案要求美國準時交付武器給台灣，麥卡錫只是老調重彈。

其次，有關台美經濟合作部分，之前民進黨要台灣人吃萊豬，就是以和美國簽FTA為理由。萊豬吃這麼久，FTA簽了嗎？技術部分，美國要求台積電到美國設廠，到底是對美國有利，還是對台灣有利，大家都很清楚。

葉元之質疑，民進黨大內宣說，蔡麥會得到了國際媒體廣泛的關注，既然民進黨這幾年不斷的強調「Taiwan can help」，世界早已看見台灣，那台灣應該已經擺脫「刷存在感」的時期，蔡麥會應該要帶來一些實質的幫助吧！否則只是成就蔡英文個人的歷史定位而已，對國家沒什麼貢獻，沒什麼好吹噓的。