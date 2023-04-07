屏東「第一鮪」拍賣會7日下午在副總統賴清德與屏東縣長周春米的主持下，最終由經營免稅店的澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄，總價則為189萬7200元，該公司投資人江建廷指出，因為捕獲第一鮪的船長來自小琉球，所以另外加碼60萬做公益，以回饋鄉里。

屏東「第一鮪」拍賣會7日下午在副總統賴清德與屏東縣長周春米的主持下，最終由經營免稅店的澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄。（謝佳潾攝）

「第一鮪」拍賣會7日下午在東港魚市場熱鬧登場，琉球籍「新發財1號」漁船船長洪明全將第一鮪吊上岸後，由副總統賴清德、屏東縣長周春米一同秤重，宣布今年屏東「第一鮪」身長202公分、重186公斤，隨後進入拍賣程序。

屏東「第一鮪」拍賣會7日下午在副總統賴清德與屏東縣長周春米的主持下，最終由經營免稅店的澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄。（謝佳潾攝）

現場聚集不少業者競標，有東港佳珍餐廳、嘉義林聰明沙鍋魚頭等業者，大家爭先喊價、場面刺激不已，經數回廝殺後，最後由澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄，將「第一鮪」拍賣價再創新高，而總價則為189萬7200元。

屏東「第一鮪」拍賣會7日下午在副總統賴清德與屏東縣長周春米的主持下，最終由經營免稅店的澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄。（謝佳潾攝）

澎坊股份有限公司投資人江建廷指出，他來自澎坊免稅店，長期在小琉球做免稅店的服務，用免稅推動觀光發展，現在會把得標的黑鮪魚帶到關係企業如澎湖的澎澄飯店、金門的金湖飯店，趁機會把東港特別的海產推銷到不同的地方。

屏東「第一鮪」拍賣會7日下午在副總統賴清德與屏東縣長周春米的主持下，最終由經營免稅店的澎坊股份有限公司以1公斤1萬200元奪標，破歷屆拍賣紀錄。（謝佳潾攝）

江建廷笑說，他沒想到第一次就標到，剛好捕獲「第一鮪」的也是小琉球的船長，因緣際會下也是回饋鄉親，不過老闆有交代，漁民很辛苦，加上公司與小琉球的淵源，所以一定要再大力回饋社會，為此，公司加碼再多出60萬捐給漁民救助基金。