近期毛豬價格創天價，農委會說明，因應清明及端午需求肉類消費需求暢旺，為確保農產品供應量會滿足國人所需，已啟動相關調節作為，除加強各供應管道積極調配外，並請大養豬戶增加供應，豬肉專案進口，也請豬農勿惜售秩序出豬上市，以確保提供國人優質豬肉產品、滿足節慶民生消費需求，穩定市場交易供應。

今年1至3月豬肉進口量1.8萬公噸，較去年同期減少約1萬公噸，較近5年平均減少18.7％，主因為豬肉主要進口國家因能源等成本提高，進口均價每公斤約3.5美元以上，較去年大幅上漲，包括西班牙進口價格上漲58.5％、加拿大上漲37.8％，另因清明節及端午節連續假期消費需求，使國內加工廠商對於國內豬肉採購意願走強。

農委會表示，今年4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49萬5千頭，平均每日毛豬交易頭數2萬2510頭，與去年同期相當，近日豬肉價格上漲因反映肉類消費需求暢旺，國內生產加上後續進口豬肉，整體供應量仍然充足，請民眾勿恐慌搶購。

農委會說明，且近期毛豬平均拍賣體重達129公斤，較往年平均125至126公斤仍高出許多，顯示農民仍有延遲出豬時間情事。農委會呼籲養豬農民，應配合各產銷管道有秩序出豬。