新北市新泰國小及桃園區農業改良場專業團隊今辦理「智慧農業、科技農作教師食農教育增能研習」，讓教師瞭解科技導入校園農園運作及培育教師智慧農業相關資源，有利教師課程發展與教學應用及提升學生未來對於科技農業領域的興趣，更可培養跨領域的人才。

教育局長張明文表示，新北市長期推動食農教育，透過新北市各級學校食農教育中程計畫，在「農業生產與環境」向度中推廣友善耕作及科技農作，引進科技元素協助學校規畫科技農業基地，顛覆學校校園食農場域管理模式，讓師生能以科技農業的思維經營校園可食地景，透過「智慧植栽照護管理系統」減輕學校寒暑假無人管理困境，透過遠端智慧澆水操作、自動化處理等，重新塑造糧食生產的價值鏈。

承辦學校新泰國小校長許恒禎表示，在5G網路漸趨成熟、AI科技逐步發展的今日，使用科技解決問題已不再是口號，期待透過環境建置及課程實施帶領孩子們在學習友善環境的同時也學會在思考問題解決的過程中善用智慧科技，逐步改善現今人類面對的環境問題。

桃園區農業改良場長郭坤峯則說，改良場近2年積極連結科技研發及政策輔導，邀請中小學食農教育人員，共同針對都會區域環境與人文特性，開發食農教育、都會地景等現場應用技術，並於實際場域進行驗證、調校與擴散。

其中「智慧植栽照護管理系統」則為導入學校食農教育場域，依據學校不同的需求進行模組化設計，包括場域規畫、建置、輔導及教學，以符合學校端的實際需求，未來將擴大技術模組與教案的應用成效，期能將「農民」的農業升級轉型成為「全民」的農業。