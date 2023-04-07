嘉義市世賢路自行車道平坦，親子遊同樂。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市世賢路落葉飛舞美景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

春季到嘉義市世賢路欣賞落葉美景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市世賢路連綿千餘株桃花心木，正值落葉期，葉片由綠轉為紅褐色，隨風飄落地面，鋪成蜿蜒無盡頭的大地風格的地毯，詩意般的美景，吸引不少單車族沿著世賢路自行車專用道騎車賞景，徜徉在美不勝收的春天裡。

嘉義市政府表示，每年3月中下旬至4月是桃花心木落葉期，世賢路2、3段種植千餘株桃花心木，連綿成桃花心木落葉春景，每逢落葉時節就被譽為「嘉義市最美路段」。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，現正值桃花心木由綠轉紅的落葉季，從高空鳥瞰，一整排桃花心木翠綠、金黃、紅褐等層次繽紛的色調，落葉飛揚，鋪滿一地，春季時節卻散發秋日浪漫的氛圍，媲美偶像劇的場景，是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。

張婉芬指出，世賢路自行車專用道，從世賢路1段、文化路口至世賢路3段與新民路口，車道總長6.6公里、寬度2.5米，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，路段平坦，適合騎著單車，慢慢賞景。

市府觀光新聞處表示，遊客可下載「愛嘉義APP」，可即時掌握公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等資訊，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。