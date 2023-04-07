民眾黨主席柯文哲定調兩岸論述「台灣自主，兩岸和平」。（楊亞璇攝）

民眾黨主席柯文哲8日將啟程出訪美國，對於屆時將如何闡述兩岸論述，柯文哲今表示，「強國等距」造成太多誤會，他已下令民眾黨不再使用，「九六共識」是內部在講，現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」。

柯文哲今天下午召開訪美記者會，媒體詢問，訪美時將如何闡述兩岸論述，會是「九六共識」或「強國等距」嗎？柯文哲指出，「強國等距」造成太多誤會，他已下令民眾黨不再使用，本來是力矩的「矩」，變成距離的「距」，讓大家搞混，九六共識是台灣目前實況，其實也要跟外界描述，對外就是「台灣自主，兩岸和平」，對內是「聯合政府，團結台灣」。

柯文哲強調，「九六共識」是內部在講，現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內是「聯合政府，團結台灣」，至於說一些論述、說明，有人說叫「九六共識」會跟「九二共識」搞混，應該改「九六認知」，但他認為重點是內容、不在文字。

他說，1996台灣直選總統後，的確革命性改變台灣主體性，現在每次投票，台灣人發現可以選出國家領導人，一次一次台灣主體性越來越強，所以他每次說，1996年那場開啟總統直選，對整個台灣社會有重大影響，這理論是前監委黃煌雄跟他講，黃說台灣有兩大政治工程，健保、總統直選，這兩個革命性改變整個台灣社會的邏輯、氛圍。