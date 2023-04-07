金馬影后李心潔暌違20年重返樂壇，7日推出全新專輯《盛開》，同名主打歌〈盛開〉由黃韻玲製作、葛大為填詞、周格泰執導。 專輯中包含兩首李心潔為其所籌劃的紀錄片《孩子，你好嗎？》演唱的歌曲，此系列為關注兒童教育而策劃拍攝的紀錄片，也成為李心潔重返樂壇的契機，希望同時透過音樂和影像，傳達出真善美的力量。

時隔多年回歸樂壇，李心潔笑說：「我還記得當時決定離開時，想過自己再也不會回來當歌手了。」身兼演員、導演、媽媽等多重角色的李心潔，如今重拾歌手身份，熱切表示：「我對音樂的熱愛從來沒有減少過，只是在人生不同階段會專心去做不同的事情。」

藉著紀錄片拍攝的緣分，李心潔揭露了自己的人生故事，並把這些經歷轉化成智慧，將它們收錄在回歸歌手身份後的首張音樂作品《盛開》，表示：「每個人的生命中都會有傷口，如何讓這些傷口長出一朵花，是需要從生命的經驗中慢慢學會的。」專輯同名抒情主打〈盛開〉中，李心潔也特別讓自己的雙胞胎兒子加入哼唱，首次為媽媽的音樂作品獻聲。

她將在7月22日於臺北流行音樂中心舉辦首次的個人售票專場演唱會，消息一公布即湧現橫跨不同世代的資深歌迷，紛紛表示：「票錢準備好了，一定到場支持！」期待與粉絲見面互動。