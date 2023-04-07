一年一度的離島旅遊盛事「澎湖國際海上花火節」將於4月20日登場，今年以迪士尼百年慶典為主題展演，官方估計將吸引120萬人次共襄盛舉，響應花火熱潮，KKday即日起祭出「澎湖花火節優惠」，最夯的花火船4月20日前限量下殺55折、每人只要187元起，就能在海上近距離欣賞煙火。熱門的租車需求，限量推出最低每日1,199元起，另包含島上交通、船票、多種水上活動暢玩的跳島一日遊體驗，同樣下殺55折起，KKday再加碼推出隘門沙灘BBQ燒烤吃到飽與水上活動暢玩價每人1,350元起，購買指定行程再加贈花枝丸乙串。同步還有多樣的水上活動、一日遊、美食、露營、交通等超過百項的澎湖深度旅遊體驗商品，可用不一樣的角度感受澎湖之美。

今年花火節因結合迪士尼百年慶典，話題性十足，不少民眾早於3月初就開始訂購，以船票、租車、機加酒等剛需型商品最熱銷，隨著花火節開幕在即，行程和體驗類商品表現也十分亮眼，KKday針對往年最熱銷的花火船、跳島一日遊、租車商品，即日起至4/20推出早鳥優惠55折起優惠。另外，因應近年國旅熱度高，旅客喜好體驗新玩法，KKday分別推出東海、南海、北海、西嶼一日遊跳島，可以探索無人島、補龍蝦、浮潛、滑SUP、餵海鷗、搭帆船、品嚐海鮮料理等多樣旅遊體驗，部分行程包含交通、體驗活動、餐食，每人售價1,600元起。

離島露營近期頗受歡迎，KKday推薦「澎湖覓海灣露營車」，每台露營車都有空調、衛浴與陽台，窗外就可見美麗的澎湖海岸線，雙人房含早餐每晚3,800元起，還有「忘憂島島嶼過夜二日遊」，可在忘憂島上浮潛、生態探索、享用星空海鮮晚餐、免搭帳露營，每人售價4,500元起。針對熱愛美食的旅客，推薦澎湖必玩的夜釣小管行程，品嚐新鮮小管生魚片與小管麵線，購買指定行程再加贈澎湖花枝丸，售價320元起，另外也有澎湖福朋喜來登海鮮吃到飽，每人960元起，以及澎湖福朋喜來登星光港灣BBQ吃到飽，每人990元起，在KKday購買掃QR code快速入場，還可享免服務費。

KKday並推出澎湖三天兩夜機加酒自由行，搭配澎湖馬公市區超值酒店或福朋喜來登酒店，售價8,399元起，還有澎湖四天三夜小團遊，六人即可成行，免去自行規劃行程及搶船票，可以輕鬆度假去，每人6,900元起，同步推出嘉義布袋港、澎湖馬公港來回船票，限時75折，針對澎湖島上的交通選擇，則有機車租借358元起，以及與直航租車推出獨家限量優惠價，4/20前訂購每日下殺1,199元起，可於澎湖機場取還。