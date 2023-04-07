台中僑泰高中雙語實驗班學生跨校組隊參加全國高中醫療科技創意競賽獲獎，由台北市長蔣萬安（左1）頒發獎座給組員。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

「ERAC智能拐杖」以世界衛生組織提出的「高齡整合照護指南（ICOPE）」為基礎，針對老人的身體狀態模擬設計，隨時對血氧、血壓、血糖進行監測，並加裝環境感知器，協助避開路上危險。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市僑泰高中雙語實驗班學生李閎業與就讀台中一中的哥哥李易宸、弘文高中鍾宇宸和王祐萱等4人跨校組隊參加第2屆全國高中醫療科技創意競賽，7日傳出好消息，該組以「ERAC智能拐杖」獲評審高度讚賞，一舉奪下銀牌，6日於台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮。

「ERAC智能拐杖」以世界衛生組織提出的「高齡整合照護指南（ICOPE）」為基礎，針對老人的身體狀態模擬設計，以數位手環取代傳統拐杖繩，隨時對血氧、血壓、血糖進行監測，並加裝環境感知器，協助避開路上危險。另，拐杖上頭加裝閱讀輔助器、骨傳導耳機等貼心功能，讓老人使用起來更加便利。

李閎業說，智能拐杖以模組進行設計，可快速拆裝，並提供客製化服務，使用者可依需求加裝各類項目，是高齡化社會最需要的產品；李易宸則說，一開始覺得李閎業的提案很遜，兄弟兩人更曾為了拐杖外觀爭論，所幸面對歧見時，大家都能坐下來討論，傾聽並尊重彼此的意見，過程中獲益良多。

全國高中醫療科技創意競賽由教育部、北市府、生技醫療科技政策研究中心及國內13所大學醫學院共同舉辦，宗旨是讓學生見習醫療產業發展，並針對實際問題，發揮創意和想像力，提出可行解決方案；今年共80餘校、300多組學生報名參加。僑泰高中指出，結合成熟可行的科技發揮創意巧思，將現有產品加以改良，讓老人「一杖在手，暢行無阻」，是他們獲得評審青睞的主因。

僑泰高中校長温順德表示，李閎業才高一卻能應用所學，廣泛閱讀外文資料，並帶領組員設計出符合國際標準、生活需求的產品，很不簡單，鼓勵同儕能向他看齊，結合學理與實作展現自我長才；指導老師魏伶則說，期盼透過這次競賽經驗，能激發他更多靈感與創意，日後為台灣醫療科技產業做出更大的貢獻。