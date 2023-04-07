縣長翁章梁（左二）、知名料理達人蔡季芳（右一）與在地養殖達人唐昕遠（左一），一同介紹嘉義養殖業。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉義縣政府舉辦食魚體驗活動，來自全台各地的民眾在池子內捕捉鰻魚。（邱顯誠攝）

嘉義縣政府4月7日於東石鄉的漁場舉辦食魚體驗活動，由知名料理達人蔡季芳帶領來自全國各地的80位民眾，與在地養殖職人唐昕遠進行互動教學，縣長翁章梁也到場參與，與民眾體驗收白蝦、PK抓鰻魚，翁章梁表示，盼藉由活動，讓消費者能與生產者直接對話，認識平時餐桌上的魚蝦是從何而來，同時也能好好享受這趟豐富的嘉義農漁產地之旅。

翁章梁表示，嘉縣有獨特的地理環境，良好的水土與純熟養殖技術，讓縣內水產品多元且豐富，而為了讓各地民眾有機會來到產地實際參觀漁業，認識養殖的環境，縣府特別安排體驗魚蝦收成、導覽解說、趣味遊戲與料理競賽等活動。

翁章梁現場也換上青蛙裝，與民眾一起捕撈白蝦、分隊競賽抓鰻魚，而知名料理達人蔡季芳，則在一旁現場直播，並與漁場主人唐昕遠向線上觀眾介紹嘉義的優鮮水產以及養殖教學。

蔡季芳表示，「食在地吃當季」是想要推廣給民眾的理念，藉由這次食農教育體驗，消費者能與生產者面對面接觸，了解生活中所吃的魚蝦食物，如何從產地到餐桌，同時民眾也能體會到水產養殖業的辛勞。

「生產者與消費者直接對話、相互了解是一件非常重要的事！」翁章梁指出，透過彼此交流，能讓用心照顧大家食安健康的農漁民有更多的尊嚴，繼續堅守每個生產環節；而消費者日後在選購食材時，也會更有概念，知道如何挑選食材的好壞，另外，他也相信大家在親眼看過後，能感受到養殖達人的用心，可以更信任及支持嘉義在地的水產。