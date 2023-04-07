基隆市議會民進黨團7日上午召開記者會，批評市長謝國樑上任百日是「全國首創跳票市長」。對此國民黨市議員藍敏煌表示，市府應快速進行事實澄清，包括政策執行進度、預算編列等。無黨籍市議員陳冠羽則認為，對於市民來說最重要的是「老問題的改善」，而不是「新政見的兌現」，也希望5月開議時，謝市府團隊已經準備好回應長久以來的「老問題」。

國民黨市議員藍敏煌表示，民進黨批評會造成市民誤解，市府應快速進行事實澄清，包括政策執行進度、預算編列等項目。（本報資料照）

市議員藍敏煌表示，民進黨批評會造成市民誤解，市府應快速進行事實澄清，包括政策執行進度、預算編列等。在電動機車部分，目前電動機車已在招標當中，但市府無法控制哪一家廠商會來投標以及得標，但品牌不是這項政策的重點，最重要的是要把車齡高、會排放廢氣的機車汰換掉，讓基隆朝低碳城市邁進。

藍敏煌說，針對基捷的部分，主因是負擔額從17.7億元暴增到53.86億元，造成市府窒礙難行，此刻府會應合作積極向中央爭取比照桃機捷運模式，由中央全額負擔，對基隆才公平。而染疫慰問金部分，時空背景已完全不同，目前疫情已經完全趨緩，新冠肺炎流感化，且國門陸續開放，並沒有發錢的急迫性，也希望民眾能多加諒解。

無黨籍市議員陳冠羽表示，比起新政見的兌現，更重要的是老問題的改善。（本報資料照）

無黨籍市議員陳冠羽則表示，雖然謝市府已就職百日，但仍在暖身中，尚未看到清晰的施政藍圖。比起對新政見兌現的關注，他更希望5月第一次定期會開議，能看到謝市長率領的市府團隊準備好，清楚回應長久以來的「基隆老問題」。

陳冠羽說明，前市長林右昌執政八年的「亮點政治」並沒有完全「點亮基隆」。基隆很多問題已經變成折磨基隆市民的「慢性病」。諸如基隆市公車年年鉅額虧損、停車空間供需失衡、暖暖國道客運脫班缺班問題、基隆市職災發生率全台第2高、扶老比節節攀升、獨居老人比例全台第5、「重蛋黃輕蛋白」的失衡都市發展等，這些都是市民期待能夠被新市府回應的「老問題」。

此外，去年開始鄰里遊戲場陸續遭拆除或封閉，孩子幾乎沒有地方遊戲了。市府除了急著推動「市內兒童遊樂園」外，別忽略孩子最常使用的鄰里空間遊戲場。而「基隆捷運」與「協和四接」這兩大爛攤子將會影響基隆三十年以上，更是前市府遺留下來、新市府必須要收拾的。

陳冠羽呼籲，老問題的改善對市民來說應比新政見更重要，請市府團隊將視野拉高，面對市政難題，逐步回應。