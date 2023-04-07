縣府推6項產婦產前與產後服務，請新手媽媽多利用。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

目前國人晚婚、遲育普遍，隨著孕婦年齡增高，產前與新生兒檢查尤其重要，縣府續推6項婦幼照護，補助孕婦產檢篩檢部分費用及嬰幼兒優質照護方案，呼籲新婚夫妻做好孕前準備、孕期按時接受產檢，降低懷孕風險。

婦幼照護包括「新生兒先天代謝異常疾病篩檢」、「高風險孕產婦兒追蹤關懷」、「母血唐氏症篩檢」、「成人三合一疫苗」、「母乳哺育諮詢」、「婦嬰營養券」等補助孕產婦產檢自費篩檢及嬰幼兒優質照護方案，營造花蓮縣婦幼照護好孕禮。

縣衛生局長朱家祥表示，少子化問題日益嚴重，影響層面深遠，「新生兒先天代謝異常疾病篩檢」透過新生兒篩檢，可以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，花蓮縣除補助國民健康署指定項目外，針對自費項目也全額補助。

還有「高風險孕產婦兒追蹤關懷」提供高風險孕婦產前至產後6週個案管理關懷追蹤服務、「母血唐氏症篩檢」主要為降低生出唐氏症兒的機率，於孕期11至21週作母血唐氏症篩檢，每人每胎次補助1000元；另有「成人三合一疫苗」建議每位孕婦在懷孕28~36週期間接種。並準備「母乳哺育諮詢」、「婦嬰營養券」等。

朱家祥呼籲孕產婦多加善用花蓮縣政府提供孕產婦補助篩檢服務，及早掌握寶貝健康狀況。

目前參與婦幼照護好孕禮方案醫療院所，有花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、臺北榮民總醫院玉里分院、邱明秀助產所、江昌雲婦產科診所、惠生婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、黃港生婦產科診所、華人泌乳協會、花蓮縣助產師助產士公會及13鄉鎮市衛生所，民眾可前往洽詢。